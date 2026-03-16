IMMU

Fiscalização ocorreu em shoppings e supermercados da zona Centro-Sul para garantir vagas a idosos e PcDs.

Manaus (AM) – Para garantir mobilidade e o respeito aos direitos de idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), a Prefeitura de Manaus realizou uma operação de fiscalização em estacionamentos de shoppings e supermercados da zona Centro-Sul da capital.

A ação foi coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e ocorreu neste fim de semana. Durante a operação, os agentes de trânsito registraram 30 autuações por uso irregular de vagas especiais.

Fiscalização em estacionamentos de uso coletivo

A operação ocorreu nos estacionamentos do Manauara Shopping, Amazonas Shopping e em supermercados da região. Os agentes verificaram se os veículos estacionados nas vagas especiais possuíam a credencial obrigatória exposta no painel.

Mesmo em áreas privadas de uso coletivo, como shoppings e supermercados, as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também se aplicam. O objetivo é garantir acessibilidade e respeito aos usuários que realmente necessitam dessas vagas.

Ação educativa e de ordenamento

De acordo com o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a fiscalização também tem caráter educativo.

“O objetivo dessas ações é assegurar o direito de quem realmente precisa da vaga especial. O uso do espaço exige a credencial visível no painel do veículo, mesmo em estacionamentos privados e de uso coletivo. Nossa meta é que o respeito à sinalização se torne um hábito constante entre os condutores”, destacou.

Uso irregular de vaga especial gera multa

Estacionar em vaga destinada a idosos ou PcDs sem a credencial é infração gravíssima. A penalidade inclui:

multa de R$ 293,47 ;

; sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); remoção do veículo.

O IMMU informou que novas fiscalizações devem ocorrer em outros estabelecimentos comerciais de Manaus para reforçar o respeito às vagas especiais e garantir acessibilidade a quem tem direito.

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