Interior

Ações integradas em Benjamin Constant e Tabatinga resultam na prisão de agressores de crianças e adolescentes.

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) no último domingo (15), durante uma operação integrada entre a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, o Departamento de Polícia do Interior (DPI) e a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga.

A ação visava o cumprimento de mandados de prisão preventiva e condenatória nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga.

Detalhes das Prisões e Condenações

Entre os detidos, as autoridades destacaram a gravidade dos casos, que envolvem abusos dentro do ambiente familiar:

Sentença Condenatória (62 anos): Um homem foi condenado a 20 anos de reclusão por estuprar a própria sobrinha, que tinha 12 anos na época. Ele confessou o crime.

Um homem foi condenado a por estuprar a própria sobrinha, que tinha 12 anos na época. Ele confessou o crime. Prisão Preventiva (62 anos): Investigado por abusar da neta de 12 anos em diversas ocasiões. O caso foi descoberto após a adolescente apresentar crises de ansiedade e desmaios na escola.

Investigado por abusar da neta de 12 anos em diversas ocasiões. O caso foi descoberto após a adolescente apresentar crises de ansiedade e desmaios na escola. Prisão Preventiva (27 anos): Acusado de estuprar a sobrinha de apenas 8 anos. O crime foi flagrado pela mãe da vítima, e a criança relatou que recebia dinheiro do agressor para sofrer os abusos.

Atuação Policial

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, reiterou que a Polícia Civil mantém um foco constante na proteção de crianças e adolescentes no interior do estado. Os exames periciais realizados nas vítimas foram fundamentais para a comprovação dos fatos e a fundamentação das prisões.

“O homem de 27 anos praticou o crime contra a sobrinha de 8 anos… a mãe da vítima relatou que flagrou o homem praticando o crime, e a criança contou que havia recebido dinheiro dele para que ele abusasse dela”, detalhou o delegado Rafael Bruno Lima.

Todos os alvos foram localizados e detidos em Benjamin Constant, onde permanecem à disposição da Justiça.

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