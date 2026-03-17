Acidente

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas

Um engavetamento envolvendo um micro-ônibus e outros dois carros travou o trânsito na Avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus, na manhã desta terça-feira (17/03).

Um vídeo mostra os três veículos enfileirados ocupando parte da pista, enquanto apenas o outro lado da via ficou livre para a passagem.

Por causa do acidente, o fluxo de veículos ficou lento na região e exigiu atenção redobrada de motoristas e motociclistas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

Veja vídeo:

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