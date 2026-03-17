Intimidação

Ambulância estava com sirene ligada, mas teve a passagem bloqueada na Avenida do Turismo

Um motorista impediu a passagem de uma ambulância e ameaçou socorristas com um martelo durante um atendimento em Manaus. O caso aconteceu na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste, e foi registrado em vídeo pela equipe de saúde.

Nas imagens, a ambulância aparece com sirene e luzes ligadas, tentando avançar pela via. Mesmo assim, o carro segue à frente em baixa velocidade na faixa da esquerda.

Os socorristas pedem espaço para continuar o atendimento, mas são ignorados. Quando a ambulância consegue iniciar a ultrapassagem, o motorista tenta intimidar a equipe apontando um martelo.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), motoristas devem dar passagem imediata a veículos de emergência com sinais sonoros e luminosos ligados, como ambulâncias, viaturas policiais e carros do Corpo de Bombeiros.

Impedir ou dificultar a passagem é considerado infração gravíssima, com multa, sete pontos na carteira e outras penalidades.

Até o momento, não há confirmação sobre a identificação do motorista nem sobre o registro de ocorrência.

Veja vídeo:

Motorista impede passagem de ambulância e ameaça socorristas com martelo em Manaus pic.twitter.com/m5ZFx3h7Oz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 17, 2026

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