Inusitado

Peixe de cerca de 40 cm chamou atenção pelo tamanho

Um pescador fisgou uma piranha-preta ‘gigante’ no Lago do Miriti, em Manacapuru, no interior do Amazonas. O registro, publicado nas redes sociais na tarde de domingo (15/03), chamou a atenção pelo tamanho do peixe.

Com cerca de 40 centímetros, a piranha foi retirada da água nas proximidades de um balneário, onde várias pessoas tomavam banho no momento. Nas imagens, o pescador exibe o animal e se impressiona. “Olha o tamanho dessa bruta”, comentou.

A piranha-preta é considerada uma das maiores e mais agressivas espécies da Amazônia. O peixe pode chegar a até 50 centímetros de comprimento e pesar cerca de 4 quilos.

Veja vídeo:

Pescador fisga piranha-preta 'gigante' no lago do Miriti, interior do AM pic.twitter.com/0YifdNsddW — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 17, 2026

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