Operação Sentinela

O órgão apura a possível participação de policiais militares no caso

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deflagrou, na manhã desta terça-feira (17/03), a operação Sentinela que investiga a fuga de 23 presos do Núcleo Prisional da Polícia Militar, em Manaus. O órgão apura a possível participação de policiais militares no caso.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os investigados. A suspeita é de que tenha havido facilitação ou omissão por parte dos agentes responsáveis pela custódia.

A investigação é conduzida pela 60ª Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial, com apoio da Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro, quando uma vistoria de rotina identificou a ausência de 23 policiais militares que estavam presos na unidade, localizada no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte da capital.

Após a constatação, os policiais responsáveis pela guarda foram presos em flagrante e afastados das funções. A Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) foi acionada para apurar o caso e adotar as medidas cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, a situação foi normalizada ainda no dia da vistoria e todos os custodiados foram recapturados e retornaram à unidade. Apesar disso, as circunstâncias da fuga não foram detalhadas.

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