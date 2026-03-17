Polícia

Este ano, esse número caiu para cerca de metade, 1.690

O Amazonas registrou uma queda de 48% nos roubos de celular durante o primeiro bimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano de 2025. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na segunda-feira (16/03), durante a entrega de cerca de 300 aparelhos recuperados pelo Programa RecuperaFone em ações conjuntas com a Polícia Militar (PMAM).

Conforme os dados da SSP-AM, acompanhados pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp), entre janeiro e fevereiro do ano passado, foram registrados o roubo de 3.286 celulares. Este ano, esse número caiu para cerca de metade, 1.690.

De acordo com o secretário Vinícius Almeida, as reduções têm sido graduais. “Nós reduzimos em relação ao ano passado 48% o roubo de telefone no estado e na capital Manaus 49%. Então, você vê que é todo um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da nossa inteligência, que ao final de um planejamento extenso, gera o resultado para a população agora consolidada”, frisou o secretário.

Desde que foi lançado, em setembro de 2024, o RecuperaFone, coordenado pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), já localizou e recuperou 7.717 aparelhos, dos quais 3.245 tiveram os verdadeiros proprietários identificados.

Restituição

Os números apresentados pelo secretário Vinícius Almeida foram informados durante o mutirão de restituição de celulares. Nesta 8ª edição, o Programa RecuperaFone está restituindo 299 celulares, que foram recuperados a partir de intimações e operações conjuntas entre as polícias Civil e Militar.

O promotor de vendas Gabriel Bastos, 27 anos, foi uma das pessoas que teve o celular recuperado. Ele lembrou que estava aguardando a restituição do celular há cerca de um ano. “Minha irmã me falou que havia saído o edital e eu peguei e fui olhar. Quando vi meu nome, eu pirei, mas agora eu estou muito feliz por ter recuperado o meu celular”, destacou o trabalhador.

A comerciante Dila Azevedo, 48, falou que recebeu a informação de uma cliente, que viu o nome dela no edital divulgado pela SSP por meio da rede social, na sexta-feira (13/03). “Eu fiquei muito feliz porque eu já tinha desistido, mas agradeço muito. Foi muito bom isso”, disse.

Mutirão segue até sexta-feira

O mutirão de restituição dos 299 celulares segue até esta sexta-feira (20/03). O edital está publicado no site da SSP-AM (https://www.ssp.am.gov.br/).

As pessoas que estiverem com os nomes na lista devem ir à sede do RecuperaFone, localizado na rua 7, do conjunto Celetroamazon, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

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