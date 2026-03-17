Uma criança de 3 anos, identificada apenas como Jordeane, morreu após se afogar em uma caixa d’água do quintal de casa, na sexta-feira (13/03), no município de Itapecuru-Mirim, no interior do Maranhão.
Segundo a polícia, a menina brincava no quintal, como de costume, quando se afastou dos pais sem que eles percebessem. Ao notar que a filha não estava por perto, a mãe iniciou buscas pela residência e encontrou a criança morta dentro do reservatório de água.
Jordeane era estudante da Unidade Escolar Dr. César Rodrigues. Em nota, a escola lamentou a morte da aluna e prestou solidariedade à família.
“É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa aluna Jordeane. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, diz o comunicado.
