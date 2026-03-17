Acidente

Acidente ocorreu em curva no km 27 da rodovia que liga Manaus a Itacoatiara.

Manaus (AM) – Um caminhão-baú carregado com refrigerantes tombou em uma curva no quilômetro 27 da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, na manhã desta terça-feira (17).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para atender a ocorrência de acidente de trânsito no local.

De acordo com as primeiras informações, o veículo perdeu o controle ao fazer a curva e acabou tombando na pista. Ainda não há detalhes sobre possíveis feridos.

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