Acidente

Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 30 de abril de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O motociclista Guilherme Rafael Oliveira Barbosa, de 24 anos, morreu após bater a moto contra uma árvore na madrugada desta quinta-feira (30/04), na Avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Guilherme chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas já deu entrada sem vida na unidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

VÍDEO: Pai se joga nos trilhos para salvar filho de ser esmagado por trem

VÍDEO: Empresário é amarrado e torturado durante assalto na Betânia em Manaus