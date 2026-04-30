Um filhote de jacaré foi resgatado na manhã desta quinta-feira (30/04) no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O animal foi localizado por moradores no Núcleo 16, em uma área residencial.
Para garantir a segurança da população e a integridade do réptil, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e realizou a captura.
Durante a ação, registrada em vídeo, um dos populares que acompanhava o trabalho brincou ao ver o animal sendo contido: “Pegaram o Lacoste!”, disse.
Veja vídeo:
Jacaré é resgatado por bombeiros na Zona Norte de Manaus pic.twitter.com/agJuSC9reO— Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026
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