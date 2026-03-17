Base Arpão 2

Droga foi localizada com ajuda de cães policiais durante abordagem na Base Arpão.

Durante a madrugada desta terça-feira (17), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Arpão 3, apreendeu em uma mesma embarcação, dois carregamentos de droga. Ao todo foram apreendidos 13 kg de maconha do tipo skunk. Parte da droga estava na mochila de um dos tripulantes, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A abordagem à embarcação, que havia saído de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), foi realizada por volta das 5h. As equipes da PM com o auxílio dos cães policiais Athena e Arad realizaram buscas no barco tipo ferry boat. Durante o procedimento, um dos cães indicou a presença de droga dentro da mochila.

Ao terem inspecionado o acessório, encontraram três tabletes de maconha, que totalizaram 5 kg. Logo em seguida, os cães sinalizaram a presença de mais cinco tabletes de entorpecentes, mas na proa da embarcação.

Após procedimento de análise realizado pelo perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmada a tipificação da droga, que totalizou 13kg, causando danos de R$ 160 mil ao crime organizado.

Toda a droga e o tripulante de 26 anos, suspeito de ser responsável pelos 5 kg, foram apresentados à Polícia Civil (PC-AM), que integra a Base Arpão 2 para seguimento às investigações.

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