Europeus

Com dois gols de Vini Jr., time espanhol faz 2 a 1 no City e fecha agregado em 5 a 1

O Real Madrid está classificado às quartas de final da Liga dos Campeões. Os espanhóis venceram o Manchester City nesta quarta-feira por 2 a 1 pelo jogo de volta das oitavas e, com um placar agregado de 5 a 1, avançaram na competição europeia. Vinicius Jr. anotou os dois gols do Real, enquanto Haaland descontou pelos ingleses no Etihad Stadium.

Situação do confronto

Nas quartas de final, o Real Madrid enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Atalanta, que acontece nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena. Os alemães venceram o primeiro jogo por 6 a 1 e têm a classificação encaminhada.

Como foi o jogo

O Manchester City começou em cima e obrigou Courtois a trabalhar logo no início. Aos três minutos, Cherki finalizou firme da entrada da área para a defesa do goleiro belga, que também impediu o gol dos ingleses um minuto depois, em arremate de Rodri pelo lado direito. O Real Madrid começou a reagir aos 17, quando Vinicius Júnior cortou para dentro e finalizou com categoria de direita, carimbando a trave dos ingleses.

Apenas cinco minutos depois, Haaland desviou na pequena área para um milagre de Courtois. Na sequência, Vinicius teve uma nova chance e quase marcou, mas teve o gol impedido por Bernardo Silva, que colocou o braço na bola quase em cima da linha. A ação rendeu ao português o cartão vermelho após revisão no VAR e o juiz sinalizou pênalti para os espanhóis. O próprio Vinicius Jr. foi para a cobrança e, ao contrário do jogo de ida, converteu para abrir o marcador.

Aos 35 minutos, Tchouaméni arriscou de longe e viu Donnarumma fazer a defesa. Já três minutos depois, Brahim fez uma boa jogada individual e bateu a queima-roupa para mais uma defesa do italiano. Na parte final da primeira etapa, aos 41, Doku foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro. Arnold tentou interceptar, mas a bola sobrou na segunda trave para Haaland empurrar às redes.

No segundo tempo, Haaland tentou um chute da marca do pênalti, mas Lunin, que substituiu Courtois no intervalo, defendeu. Após quatro minutos, o cenário se repetiu. O norueguês finalizou cruzado pela esquerda e o goleiro ucraniano ficou com a bola novamente. Semenyo e Ait Nouri até chegaram a marcar gols pelo City no restante da etapa complementar, mas ambos foram anulados por impedimento. Valverde também teve um tento anulado por posição irregular na jogada.

Já aos 48, Tchouaméni conseguiu um cruzamento preciso pela direita e Vinicius Jr. recebeu na pequena área para estufar as redes e garantir a vitória do Real.

Próximos jogos

Manchester City

Jogo: Arsenal x Manchester City

Data e horário: 22 de março de 2026 (domingo) | 13h30 (de Brasília)

Competição: Copa da Liga Inglesa

Local: Emirates Stadium

Real Madrid

Jogo: Real Madrid x Atlético de Madrid

Data e horário: 22 de março de 2026 (domingo) | 17h (de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol

Local: Santiago Bernabéu

*Com informações da Gazeta Esportiva

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