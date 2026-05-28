Sedel

Interessadas podem se cadastrar pelo WhatsApp (92) 98407-9557

O Governo do Amazonas, por meio da Sedel, abriu inscrições para a 24ª edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina. O curso oferece vagas gratuitas para mulheres a partir de 12 anos.

As inscrições seguem até sábado (30) ou até o preenchimento das vagas. As interessadas podem se cadastrar pelo WhatsApp (92) 98407-9557.

O treinamento presencial ocorre também neste sábado (30), a partir das 9h, no Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio Nascimento, no bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

Além disso, o curso combina teoria e prática. As participantes aprendem técnicas de autodefesa. Os exercícios usam base em Jiu-Jitsu, MMA, Luta Olímpica e esportes de contato.

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