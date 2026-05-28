Suspensão

Meia colombiano recebeu punição após expulsão contra o Palmeiras; técnico Leonardo Jardim foi absolvido.

A quarta comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quinta-feira (28) suspender o meia colombiano Carrascal, do Flamengo, por três partidas. O jogador também recebeu suspensão de 30 dias e multa de R$ 10 mil após a expulsão no duelo contra o Palmeiras, realizado no último sábado (23), no Maracanã.

Já o técnico Leonardo Jardim foi absolvido das acusações relacionadas às críticas feitas à arbitragem após a partida.

Carrascal desfalca Flamengo em três partidas

Com a decisão do STJD, Carrascal ficará fora do confronto contra o Coritiba, neste sábado (30). O meia também cumprirá suspensão nos jogos diante de Chapecoense e São Paulo após a Copa do Mundo.

O atleta foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta. A acusação ocorreu após o jogador atingir o rosto do zagueiro Murilo durante a vitória do Palmeiras por 3 a 0.

A defesa do Flamengo pediu absolvição ou pena mínima, alegando que o lance foi acidental e sem intenção de agressão.

Relator apontou imprudência do jogador

Durante o julgamento, o relator Gustavo Vaughn reconheceu que Carrascal não teve intenção de agredir o adversário. Mesmo assim, destacou a imprudência na jogada e o histórico recente de expulsões do atleta.

Inicialmente, o auditor sugeriu punição de dois jogos. Porém, os demais integrantes da comissão ampliaram a suspensão para três partidas.

Leonardo Jardim é absolvido pelo tribunal

O técnico Leonardo Jardim também foi julgado nesta quinta-feira após declarações feitas contra a arbitragem na entrevista coletiva pós-jogo.

A procuradoria denunciou o treinador com base no artigo 258, inciso II, do CBJD, por suposta reclamação desrespeitosa à arbitragem.

Entre as falas analisadas estavam declarações de que “é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo” e que a arbitragem “apita sempre para a mesma cor”.

A defesa apresentou vídeo em que Leonardo Jardim afirmou ter usado tom irônico como resposta a manifestações feitas pelo Palmeiras antes da partida.

“Meu objetivo na coletiva era responder de forma irônica à mensagem enviada antes do jogo. Não foi uma crítica direta ao árbitro”, declarou o treinador.

Os auditores aceitaram os argumentos da defesa e absolveram Leonardo Jardim por unanimidade.

Massagista e Flamengo também são punidos

O massagista Fernando Munhoz foi suspenso por um mês e recebeu multa de R$ 15 mil após ser acusado de ameaçar a equipe de arbitragem no intervalo da partida.

Segundo a procuradoria, ele teria afirmado ao árbitro: “você não sai daqui vivo”.

Durante o julgamento, Munhoz pediu desculpas e alegou que a declaração fazia referência à pressão da torcida no estádio. A justificativa, no entanto, não convenceu os auditores.

Além das punições individuais, o Flamengo foi multado em R$ 45 mil pelos objetos arremessados em direção à delegação do Palmeiras e pela confusão registrada após o gol de Paulinho.

Leia mais:

Flamengo pode faturar R$ 4,8 milhões com convocados da Seleção