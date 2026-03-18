Eleições

Pré-candidata ao governo do Amazonas citou que pretende governar com transparência.

Pré-candidata ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo concedeu uma entrevista para uma emissora de rádio local. A empresária falou sobre diferentes temas, além dos desafios e propostas, caso venças as próximas eleições

Na entrevista, a pré-candidata citou seus 30 anos de experiência na iniciativa privada. Além disso, ela explicou como pretende aplicar práticas empresariais na administração pública

De acordo com Maria do Carmo é necessário alinhar trabalho, planejamento e transparência. “As boas práticas da iniciativa privada podem e devem ser utilizadas para o bem do setor público como um todo”, afirmou a pré-candidata ao governo do Amazonas, durante a entrevista.

Polarização politica

Ainda conforme Maria do Carmo, polarização politica não é uma prioridade. Os problemas não têm lado, e exigem soluções rápidas e concretas. “Os programas atuais priorizam o conteúdo social, o assistencialismo. No entanto, converso com a população e explico que isso (polarização) não existe. A forma de solucionar os problemas é que é diferente. A gestão pública tem que servir às pessoas e não se servir das pessoas”, explicou Maria do Carmo

Infraestrutura

Entre suas prioridades, Maria do Carmo destacou a melhoria da infraestrutura, com foco na recuperação de rodovias e ramais. A pré-candidata propôs a reativação do Departamento de Estradas e Rodagem como estratégia para superar dificuldades logísticas históricas do estado.

BR-319

A pré-candidata ao govemo do Amazonas também destacou a BR-319. A rodovia, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), não é totalmente asfaltada principalmente por questões ambientais e de licenciamento e, além disso, passa por constantes obras em diferentes trechos de sua extensão

“De quatro em quatro anos, os políticos retomam o mesmo discurso. Mas eu vou tirar a BR-319 da atual situação de caos Vou concentrar o meu esforço nisso, será um dos meus compromissos. Vou acabar com o caos da rodovia”, frisou a Professora

Experiência

Ainda durante a entrevista, a empresária destacou sua vasta experiência na iniciativa privada. Além disso, comentou como pretende alinhar as estratégias. “Pelo meu currículo, pela minha vasta experiência, conto com uma extensa caminhada no ramo empresarial Tenho uma trajetória de muito estudo, de muito trabalho e de muita dedicação”, observou.

Responsabilidade

Maria do Carmo Seffair ressaltou, ainda, que a administração pública não difere muito da privada. “Precisamos levar as práticas das empresas da iniciativa privada para a pública, no que diz respeito à gestão. Precisamos ter e apresentar resultado de cada centavo que investimos. Precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público, porque esse dinheiro vem do pagador de impostos, da população. Tudo vai mudar a partir da experiência que eu tenho”, salientou.

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque é empresária, contadora, professora e advogada. Graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas.