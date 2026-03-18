Efetivo

SSP-AM envia efetivo e sistemas de monitoramento para abertura do festival.

Parintins (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou, nesta terça-feira (17), efetivo e estrutura operacional para reforçar a segurança no lançamento do Festival de Parintins 2026.

A festa de abertura está marcada para sexta-feira (20/03), no Bumbódromo, e contará com um esquema especial de monitoramento e atuação integrada das forças de segurança.

Tecnologia reforça monitoramento durante o evento

Além das equipes, foram enviados sistemas tecnológicos que vão ampliar a vigilância no município. Entre os recursos estão câmeras com reconhecimento facial, leitores de placas de veículos e o sistema “Paredão”.

De acordo com o secretário Vinícius Almeida, a cidade já conta com parte dessa tecnologia, que agora será reforçada para o evento.

Equipes especializadas atuarão na operação

A SSP-AM também destacou que serão empregadas equipes de diferentes áreas, incluindo os programas RecuperaFone e Paredão, além de profissionais dos Centros Integrados de Operações de Segurança (Ciops), do Comando e Controle Local (CICC-L), da perícia criminal e da inteligência.

Servidores administrativos também foram mobilizados para dar suporte às ações.

Estruturas vão coordenar ações em tempo real

Equipamentos para montagem do CICC-L e do Ciops já foram enviados ao município. Essas estruturas serão responsáveis por coordenar as operações, monitorar ocorrências em tempo real e direcionar viaturas conforme a demanda.

Centro de comando começa a operar antes do evento

O Centro Integrado de Comando e Controle Local será ativado nesta quarta-feira (18/03), dois dias antes da abertura do festival.

A partir dessa data, as equipes passam a operar os sistemas e intensificar o acompanhamento das ações de segurança durante o evento em Parintins.

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