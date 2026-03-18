Sorteio

Concurso desta terça (17) pode pagar prêmio milionário aos apostadores.

Publicado em 17 de março de 2026

Por EM TEMPO

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O concurso 2985 da Mega-Sena sorteou, na noite desta terça-feira (17), um prêmio de R$ 104.568.157,59 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.

Como funciona a divisão dos prêmios

Do total arrecadado, 43,35% são destinados à premiação dos apostadores. Esse valor é distribuído da seguinte forma:

45% para quem acerta os seis números (Sena)

13% para os acertadores de cinco números (Quina)

15% para quem acerta quatro números (Quadra)

17% ficam acumulados para concursos de final 0 ou 5

10% são reservados para a Mega da Virada

O que acontece se ninguém acertar

Caso não haja ganhadores em alguma faixa, o valor acumula para o próximo concurso, na mesma categoria de premiação.

Prazo para resgatar o prêmio

Os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Após esse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional.

Os recursos são destinados ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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