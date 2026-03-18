O concurso 2985 da Mega-Sena sorteou, na noite desta terça-feira (17), um prêmio de R$ 104.568.157,59 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.
Como funciona a divisão dos prêmios
Do total arrecadado, 43,35% são destinados à premiação dos apostadores. Esse valor é distribuído da seguinte forma:
- 45% para quem acerta os seis números (Sena)
- 13% para os acertadores de cinco números (Quina)
- 15% para quem acerta quatro números (Quadra)
- 17% ficam acumulados para concursos de final 0 ou 5
- 10% são reservados para a Mega da Virada
O que acontece se ninguém acertar
Caso não haja ganhadores em alguma faixa, o valor acumula para o próximo concurso, na mesma categoria de premiação.
Prazo para resgatar o prêmio
Os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Após esse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional.
Os recursos são destinados ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
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