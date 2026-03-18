Operação Rastreio

Ação nacional cumpriu quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Manaus

Uma operação nacional da Polícia Federal contra o crime organizado cumpriu 112 mandados de prisão por tráfico de drogas em 15 Estados na manhã desta quarta-feira (18/03). Em Manaus, a Operação Rastreio investiga um grupo suspeito de usar o terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para transportar drogas.

Na capital amazonense, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

Foto: Divulgação/ Policia Federal

A ação faz parte da Operação Força Integrada, coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), que atuam de forma conjunta em vários Estados do país.

No total, a operação cumpre mais de 112 mandados de prisão e cerca de 181 de busca e apreensão em estados como Amazonas, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

As investigações apontam que organizações criminosas têm usado estruturas logísticas, como aeroportos, para facilitar o envio de drogas para outras regiões do Brasil.

Foto: Divulgação/ Policia Federal

As FICCOs funcionam como uma força-tarefa que reúne diferentes órgãos de segurança pública, como polícias civis, militares e penais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no combate a crimes como tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.

Segundo as autoridades, as investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mas até o fechamanto desta matéria, não houve resposta.

Leia mais

VÍDEO: Corpo é encontrado com tiro no olho e mãos amarradas em Manaus

VÍDEOS: Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro em terminal de ônibus em Manaus