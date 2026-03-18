Polícia

Vítima levou cinco tiros e tinha tatuagens no peito e no braço

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas e o pescoço enrolado com fios, além de marcas de tortura, na manhã desta quarta-feira (18/03), na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A vítima também foi atingida por cinco tiros.

Moradores que passavam pelo local nas primeiras horas do dia avistaram o corpo e acionaram a polícia. O homem vestia apenas uma bermuda e tinha tatuagens no peito e no braço, além de estar com um cartão PassaFácil em nome de Deivisson da Silva Freitas. A polícia ainda apura se o documento pertence a ele ou a outra pessoa.

De acordo com o delegado Daniel Verzzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi alvejada com cinco tiros, sendo dois no queixo, um no olho e um na mão. As equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e removeram o corpo do local.

O caso será investigado pela polícia para identificar a autoria e motivação para o crime.

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