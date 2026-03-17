Plataforma digital

Inscrições são feitas pela Eptran com opções como mecânica e direção defensiva.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abriu inscrições para cursos gratuitos disponíveis na plataforma digital da Eptran. Ao todo, estão sendo oferecidas 800 vagas para quatro cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD).

Os cursos, que podem ser acessados pelo site eptran.detran.am.gov.br, são eles: Mecânica Básica (200 vagas), Monitor de Transporte Escolar (200 vagas), Direção Defensiva (200 vagas) e Direção Defensiva para Motociclistas (200 vagas).

Inscrições

As inscrições para todos os cursos EaD seguem abertas até o preenchimento das vagas e devem ser realizadas exclusivamente pela pela plataforma da Eptran.

Os documentos necessários para efetuar as inscrições são Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência. Para o curso de Monitor de Transporte Escolar os documentos são identidade ou CNH, certificado de escolaridade (de, no mínimo, Ensino Fundamental 2), certidão negativa emitida pela Polícia Federal, comprovante de residência, e ser maior de 18 anos.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato por meio dos números (92) 98557- 2767, 3643-0092 ou 3643-0057, ou pelo suporte via e-mail disponível na própria plataforma de ensino.

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