Operação Restitutio

Polícia Civil investiga esquema que revendia aparelhos roubados e usava dados falsos.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Restitutio, que investiga um esquema de desvio e revenda de celulares oriundos de furtos e roubos.

A ação foi coordenada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um homem de 22 anos.

Esquema envolvia revenda e possível desmanche

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o suspeito preso é apontado como responsável pela revenda dos aparelhos.

Durante a operação, os policiais apreenderam diversos celulares, além de caixas e carcaças, o que indica a prática de comercialização e possível desmanche dos dispositivos.

Grupo usava dados e sistemas de forma ilegal

As investigações apontam que os envolvidos acessavam indevidamente sistemas policiais e utilizavam documentos falsificados para identificar celulares roubados.

Com essas informações, o grupo localizava os aparelhos e também as pessoas que estavam em posse deles.

Vítimas eram enganadas para entregar celulares

Segundo a polícia, os suspeitos entravam em contato com essas pessoas e as induziam a comparecer a unidades policiais.

O argumento era de que seria feita uma suposta regularização dos aparelhos. No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas.

Os dispositivos eram desviados e inseridos no mercado ilegal, causando prejuízos a pessoas que já haviam sido vítimas de crimes patrimoniais.

Principal suspeito está foragido

O principal investigado, Erick de Souza dos Santos, apontado como articulador do esquema, está foragido.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Investigações continuam

As investigações seguem em andamento para recuperar aparelhos ainda não localizados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

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