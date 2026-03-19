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O homem deu entrada no hospital no dia 8 de março

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para localizar os familiares do paciente que está internado sem acompanhamento.

O homem deu entrada no hospital no dia 8 de março. Ele foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer choque elétrico. Desde então, encontra-se sob cuidados médicos e sem a presença de responsáveis legais. O paciente precisa de acompanhante devido à condição clínica.

Diante da ausência de familiares ou responsáveis legais, o Serviço Social da unidade solicita a divulgação de sua imagem, com o objetivo de facilitar o reencontro com sua rede de apoio familiar.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

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