Investigação

Mirian Mônica é apontada como peça-chave de esquema nacional investigado na Operação Resina Oculta

A empresária e influenciadora amazonense Mirian Viana, conhecida como “Cavalona do pó”, foi presa por suspeita de envolvimento em um esquema nacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, ela usava redes sociais para ostentar uma vida de luxo enquanto atuava na estrutura criminosa.

A prisão ocorreu durante a Operação Resina Oculta, deflagrada nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As investigações apontam que a influenciadora tinha papel relevante no esquema, que movimentava grandes quantias de dinheiro com a venda de drogas e uso de plataformas clandestinas de apostas, as chamadas “bets”.

Com mais de 50 mil seguidores, Mirian compartilhava viagens frequentes, passeios e hospedagens em resorts de alto padrão. Para a polícia, o conteúdo ajudava a sustentar e esconder recursos ilícitos.

De acordo com a investigação, a influenciadora também estaria ligada a uma empresa de fachada, usada para movimentar dinheiro do tráfico. O negócio, uma loja de calçados, teria recebido valores de diversos traficantes ao longo de 2025, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.

A Operação Resina Oculta revelou um esquema considerado sofisticado, com uso de “laranjas”, empresas fictícias e plataformas ilegais para ocultar a origem dos valores. A ação cumpriu 41 mandados de busca e apreensão e nove de prisão em Estados como Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Amazonas.

A Justiça determinou o bloqueio de contas de 50 empresas e de 12 pessoas físicas, além da apreensão de veículos de luxo. No caso de Mirian, foi decretada prisão temporária, posteriormente convertida em domiciliar.

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