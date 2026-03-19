Polícia

Grupo é suspeito de furtar lojas usando sacolas grandes

Duas mulheres e um homem suspeitos de integrar a chamada “gangue das sacoleiras” foram presos na quarta-feira (18/03), no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. O grupo é investigado por praticar furtos em estabelecimentos comerciais usando sacolas grandes para esconder os produtos.

De acordo com a polícia, o grupo já era monitorado após denúncias de lojistas, que relataram prejuízos causados por ações rápidas dentro das lojas. Durante a abordagem, foram encontrados diversos itens supostamente furtados.

No momento da prisão, uma das suspeitas reagiu à ação e afirmou que havia sido colocada em liberdade recentemente. “Poxa, eu acabei de sair, tu tá doido é? Tem meu alvará e tudo!”, disse.

Os três foram encaminhadas ao Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a polícia apura a possível participação de outras pessoas e se o grupo atua em outras áreas da cidade.

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