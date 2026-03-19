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Animal silvestre foi encontrado debilitado em área urbana e levado para tratamento.

Uma cuíca-lanosa (Caluromys lanatus), espécie de difícil registro e hábitos noturnos e solitários, foi resgatada ferida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), na quarta-feira (18), dentro do terreno de um órgão municipal, no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

O resgate foi realizado após o animal ser avistado com dificuldade de locomoção nas proximidades de um dos setores do órgão. A ocorrência foi então encaminhada à Gerência de Fauna (GFAU) do Ipaam, setor responsável pelo manejo e resgate de animais silvestres no estado, que realizou a intervenção seguindo os protocolos técnicos estabelecidos para esse tipo de situação.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou a importância do acionamento rápido dos órgãos ambientais em ocorrências envolvendo fauna silvestre, especialmente em casos que indicam possível comprometimento da saúde do animal. “Quando a população aciona os órgãos ambientais, conseguimos agir com mais rapidez e segurança, assegurando o manejo adequado dos animais e reduzindo riscos tanto para o animal quanto para as pessoas”, afirmou.

O biólogo da Gerência de Fauna do Ipaam, Gilson Tavernard, explicou que a presença do animal em área urbana pode estar relacionada à redução de seu habitat natural. “É uma espécie tipicamente arborícola, que raramente desce ao solo. Com a expansão urbana e a redução dos fragmentos florestais, esses animais acabam aparecendo em áreas urbanas em busca de alimento e abrigo”, destacou.

Ele também reforçou a importância da participação da população no resgate de animais silvestres. “A população pode entrar em contato com a equipe enviando localização e foto do animal, o que agiliza o atendimento e garante um resgate mais seguro, contribuindo para a preservação dessas espécies”, completou.

O artífice de manutenção José Barbosa foi um dos trabalhadores responsáveis por encontrar a cuíca e acionar o resgate do Instituto. “Eu o encontrei [a cuíca] pela manhã, quando estava chegando no trabalho. Ele estava mancando e parecia bem debilitado, então coloquei ele debaixo de uma árvore, num lugar mais seguro, e procurei ajuda para que pudessem fazer o resgate. A gente ficou preocupado com a situação dele”, relatou Barbosa.

Sobre a espécie

A cuíca-lanosa, da espécie Caluromys lanatus, tem hábitos predominantemente noturnos e arborícolas, ou seja, vive nas árvores, o que torna seus registros pouco frequentes, especialmente em áreas urbanas. Discreta e ágil, permanece nas copas das árvores e sai à noite para se alimentar de frutos, néctar e pequenos invertebrados. Por esse comportamento, avistamentos durante o dia ou em ambientes habitados são incomuns e, muitas vezes, indicam situações de estresse, deslocamento ou possível comprometimento da saúde do animal.

Mais um resgate

Além da cuíca, a Gerência de Fauna do Ipaam resgatou na quarta-feira uma curica (Amazona amazonica) em uma residência no bairro Da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. Ambos os animais foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Distrito Industrial 1, na zona sul da capital, onde passam por triagem, cuidados veterinários e reabilitação.

O Ipaam orienta que, ao identificar animais silvestres em áreas urbanas, a população não tente capturá-los ou manipulá-los. O resgate deve ser solicitado junto à Gerência de Fauna por meio do WhatsApp (92) 98438-7964, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com o envio de informações e localização do animal.

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