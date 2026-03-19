Polícia Civil

Suspeito seria articulador de associação criminosa investigada pela PC-AM.

Manaus (AM) – Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na noite de quarta-feira (18), suspeito de integrar um esquema criminoso de desvio e revenda de celulares roubados. A prisão ocorreu no bairro Nova Cidade, zona norte da capital.

Segundo a investigação, o homem era apontado como o principal articulador da associação criminosa. A ação foi realizada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

O suspeito estava foragido no momento da prisão.

Esquema envolvia fraude e acesso indevido

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o grupo utilizava acesso indevido a sistemas policiais, além de falsificação de documentos e manipulação de dados, para localizar celulares furtados ou roubados.

Com essas informações, os suspeitos identificavam os aparelhos e as pessoas que estavam com eles.

Vítimas eram enganadas pelos suspeitos

As pessoas eram orientadas a comparecer a unidades policiais sob a falsa justificativa de regularização dos aparelhos.

No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas e acabavam sendo desviados para o mercado ilegal.

Operação Restitutio

A prisão é resultado da Operação Restitutio, deflagrada pela Polícia Civil na mesma quarta-feira (18).

Na ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra outro suspeito, de 22 anos.

A Polícia Civil do Amazonas segue investigando o caso para localizar os celulares ainda não recuperados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

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