Acidente

O trânsito ficou parado na saída do viaduto, próximo ao Inpa

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (20/03) na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus, e travou o trânsito nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

O veículo ficou virado no meio da pista e chamou a atenção de quem passava pelo local. Motoristas que seguiam pela via enfrentaram lentidão logo após o acidente.

Não há informações confirmadas sobre feridos nem sobre o que causou o capotamento.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o trânsito e orientar os condutores na avenida, que é uma das principais vias de ligação entre bairros da zona Leste e Distrito Industrial.

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