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Modelo da Guarda Municipal de Manaus será analisado para nova diretriz nacional

A Prefeitura de Manaus recebeu, nesta quinta-feira (19), representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Universidade Federal de Minas Gerais para uma pesquisa nacional que vai atualizar a formação das guardas municipais no Brasil.

A capital amazonense está entre 10 cidades selecionadas, duas por região. No Norte, apenas Manaus e Belém participam do estudo, que busca identificar boas práticas e adaptar o treinamento dos agentes às novas demandas da segurança urbana.

Segundo o prefeito David Almeida, o município assumiu um papel mais ativo na área. Ele destacou que a Guarda Municipal passou por mudanças e hoje está mais equipada e preparada.

Desde 2021, a gestão municipal investe na reestruturação da corporação, com ampliação de viaturas, modernização de equipamentos, novos grupamentos especializados e valorização dos servidores. Entre as medidas, está a criação de plano de cargos e salários e a previsão de novos concursos, com até 590 novos guardas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a visita representa reconhecimento ao modelo adotado em Manaus. A pesquisa também vai embasar a atualização da matriz curricular nacional, em vigor desde 2005.

Para a pesquisadora da UFMG, Raquel Queiroga, o objetivo é alinhar a formação dos guardas à realidade atual das cidades. As informações coletadas vão ajudar a definir novas diretrizes para a atuação das guardas municipais em todo o país.

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