Assalto

Criminoso fugiu em um carro branco após levar dinheiro do caixa; polícia investiga o caso.

Câmeras de segurança registraram a ação de um homem armado durante um assalto a uma pizzaria na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Braga Mendes, zona leste de Manaus.

De acordo com as imagens, o suspeito utilizou um revólver para render um funcionário do estabelecimento por volta de 1h. Em seguida, ele foi até o caixa e levou todo o dinheiro disponível no local.

Depois da ação, o suspeito deixou o local em um veículo modelo Chevrolet Onix branco, sem placa identificada. Até o momento, ele não foi reconhecido e permanece desaparecido.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

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