Prisão

Suspeita atraía vítimas para distraí-las e cometer furtos; prisão ocorreu na região metropolitana.

Uma mulher de 31 anos foi presa por seduzir homens e furtar seus pertences na capital amazonense. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (20), durante ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na região metropolitana de Manaus.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a suspeita atraía as vítimas com conversas e comportamento sedutor. Em seguida, aproveitava a distração para cometer os furtos.

Segundo o delegado Mauro Soares, o caso começou a ser apurado após diversas denúncias. A polícia identificou que a mulher já respondia a três inquéritos por crimes semelhantes e havia sido presa em flagrante em outubro de 2025.

“Ela voltou a cometer os delitos após ser liberada. Diante de novos registros de ocorrências, solicitamos a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça”, explicou o delegado.

A suspeita foi localizada na comunidade Cacau Pirêra. Durante a operação, os policiais identificaram o veículo usado nos crimes e conseguiram efetuar a prisão no momento em que ela deixava o local.

Após a captura, a mulher foi levada para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais. Ela deve passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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