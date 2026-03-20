Eleições 2026

Vice-governador defende continuidade de ações sociais e destaca avanços na saúde no Amazonas

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Tadeu de Souza (Progressistas), afirmou que, se eleito, pretende manter os projetos da atual gestão e estruturar um plano de trabalho com foco na proximidade com o cidadão. A declaração ocorreu nesta sexta-feira (20), durante entrevista a um programa de rádio da capital.

Segundo Tadeu de Souza, programas assistenciais como Prato Cheio e Auxílio Estadual terão continuidade. Além disso, ele pretende ampliar ações na área da saúde, tanto na capital quanto no interior.

“Vejo muita liderança que faz política de discurso, de negação, e muitas vezes é desonesta com a população e irresponsável com o debate porque deixa de reconhecer avanços de programas que são soluções para a população e tratam com descontinuidade. Isso é desonesto”, disse.

De acordo com o vice-governador, os avanços na saúde já são perceptíveis. Ele destacou, por exemplo, a ampliação do atendimento hospitalar no interior, com a oferta de UTI aérea e a implantação de salas de telesaúde para realização de exames.

Continuidade de programas sociais

Tadeu de Souza reforçou que pretende manter políticas públicas já em andamento. Dessa forma, programas de assistência alimentar e apoio financeiro devem seguir como prioridade.

Expansão da saúde no interior

O pré-candidato destacou ações voltadas ao atendimento fora da capital. Segundo ele, municípios já contam com estrutura ampliada e acesso a serviços especializados.

“Nhamundá, Parintins recebem pacientes de outros estados. Temos informações de que a população peruana vai ao município de Atalaia do Norte para atendimento médico. Hoje, temos um sistema de UTI aérea que é imediato para urgências neurológicas e traumas ortopédicos. Temos instrumentos e tecnologia para essa reorganização”.

Além disso, ele citou a presença de programas nacionais de segurança alimentar e proteção social que atendem moradores de áreas de fronteira.

Avanços na saúde em Manaus

Na capital, Tadeu de Souza afirmou que o sistema de saúde passa por mudanças na gestão de prontos-socorros e hospitais. Como resultado, houve aumento no número de atendimentos.

Segundo ele, a capacidade do Hospital Delphina Aziz cresceu significativamente. O número de leitos saiu de 35 para um volume até dez vezes maior.