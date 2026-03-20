Um homem de 39 anos foi preso por agredir a própria irmã, grávida de sete meses, no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. O caso foi registrado na quarta-feira (18) e resultou em prisão em flagrante.
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar do Amazonas.
De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, o crime ocorreu no Residencial Peixe-Boi e foi motivado por uma disputa envolvendo a venda de um imóvel herdado, além de desavenças familiares.
Durante a discussão, o suspeito atingiu a vítima na cabeça com um tijolo.
Segundo a polícia, o homem possui histórico de reincidência em crimes de violência doméstica. Ele já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medidas protetivas e estava cumprindo pena há mais de sete meses pelo mesmo tipo de crime.
Após a prisão, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
O suspeito responderá por lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.
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