Polícia Civil

Crime de violência doméstica ocorreu em Novo Airão; vítima está grávida de 7 meses.

Um homem de 39 anos foi preso por agredir a própria irmã, grávida de sete meses, no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. O caso foi registrado na quarta-feira (18) e resultou em prisão em flagrante.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, o crime ocorreu no Residencial Peixe-Boi e foi motivado por uma disputa envolvendo a venda de um imóvel herdado, além de desavenças familiares.

Durante a discussão, o suspeito atingiu a vítima na cabeça com um tijolo.

Segundo a polícia, o homem possui histórico de reincidência em crimes de violência doméstica. Ele já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medidas protetivas e estava cumprindo pena há mais de sete meses pelo mesmo tipo de crime.

Após a prisão, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

O suspeito responderá por lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.

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