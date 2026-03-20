DEMOCRATIZAÇÃO

Projeto leva acesso a editais e fortalece cultura comunitária na zona Norte

Publicado em 20 de março de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus levou a 7ª edição do projeto “Concultura nos Bairros” à zona Norte da capital, nesta quinta-feira (19). A ação aconteceu na Casa de Mainha – Associação Cultural Brasileira de Capoeira, no bairro Oswaldo Frota 2.

O objetivo do projeto é democratizar o acesso à cultura e fortalecer os fazedores de cultura nas comunidades.

Projeto amplia acesso à cultura nas comunidades

Durante a ação, moradores receberam orientações sobre editais culturais, elaboração de projetos e formas de cadastramento no sistema municipal de cultura.

A iniciativa facilita o acesso de artistas e produtores locais a políticas públicas, além de incentivar a participação em programas de fomento cultural.

Informação e oportunidade para fazedores de cultura

O projeto “Concultura nos Bairros” aproxima o poder público das comunidades. Com isso, garante que mais pessoas tenham acesso às oportunidades disponíveis no setor cultural.

A ação também contribui para valorizar talentos locais e fortalecer a produção cultural nas periferias de Manaus.

Democratização cultural como prioridade

A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), reforça o compromisso de descentralizar o acesso à cultura.

Ao levar informação diretamente aos bairros, o projeto promove inclusão, incentivo à arte e desenvolvimento cultural nas comunidades.

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