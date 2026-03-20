Agressão

Vítima desmaiou após golpe na cabeça; suspeito foi preso na zona Norte.

Um homem de 26 anos foi preso por agredir a ex-companheira com o cabo de um terçado, em Manaus. A vítima, de 19 anos, foi atingida na cabeça durante uma discussão e chegou a desmaiar após o golpe.

A prisão foi realizada na quinta-feira (19) pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Vítima desmaiou após agressão

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a jovem procurou a delegacia para denunciar as agressões. Ela relatou que manteve um relacionamento de cerca de um ano com o suspeito e que havia terminado recentemente.

Durante a discussão, o homem a atingiu com o cabo de um terçado, provocando o desmaio da vítima. Após a agressão, ele a levou ao hospital e orientou que ela dissesse que havia sofrido uma queda.

Medo impediu denúncia imediata

Segundo a polícia, a vítima também foi alvo de injúrias, com xingamentos e ofensas. Ela afirmou que não registrou o boletim de ocorrência inicialmente por medo do agressor.

A jovem solicitou medidas protetivas e relatou temer pela própria vida, devido ao histórico de violência do suspeito.

Prisão ocorreu na zona norte

Diante das informações, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O mandado foi cumprido no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e injúria e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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