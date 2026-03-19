Programação completa

Evento abre portões às 18h e terá shows de Simone Mendes, Caprichoso e Garantido

O Bumbódromo abrirá as portas ao público para o lançamento oficial do 59º Festival de Parintins, que acontece amanhã (20). Os portões abrem às 18h, enquanto a programação começa às 21h, com o primeiro show nacional. O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Acesso será por ordem de chegada

A entrada será gratuita e não exigirá retirada antecipada de ingressos ou pulseiras. O acesso ocorrerá por ordem de chegada, com formação de filas.

O público poderá ocupar as arquibancadas das galeras e as cadeiras especiais e centrais, localizadas nas laterais do Bumbódromo. As entradas serão pelas ruas Batucada e Marujada.

Programação reúne shows e bois-bumbás

A programação começa com a apresentação da cantora Simone Mendes, às 21h. Em seguida, entram em cena os bois Caprichoso e Garantido, com um espetáculo completo que inclui todos os itens oficiais.

Por fim, a cantora Klessinha encerra a festa.

A expectativa é reunir cerca de 20 mil pessoas, entre público, artistas e equipes técnicas. Para isso, o evento contará com apoio integrado de órgãos estaduais, incluindo equipes de segurança, saúde e atendimento ao público.

Crianças e adolescentes precisam de credenciamento

A entrada de crianças e adolescentes será permitida mediante credenciamento prévio. O procedimento ocorre no dia do evento, das 10h às 22h, na Casa da Cultura, com acesso pela rua Domingos Prestes, no conjunto Vitória, próximo à entrada da galera do Garantido.

Após o cadastro, os participantes receberão um crachá e uma pulseira com QR Code, contendo dados pessoais e contatos dos responsáveis, o que reforça a segurança durante o evento.

Pessoas com deficiência terão espaço exclusivo

O credenciamento para pessoas com deficiência será realizado na sexta-feira, das 10h às 22h, também na Casa da Cultura, pela Rua Domingos Prestes, próximo à entrada da galera do Garantido.

Além disso, o evento contará com uma área exclusiva para pessoas com deficiência (PcD), localizada em frente aos camarotes. O espaço será coordenado pela Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência (SEPcD), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Estrutura garante acessibilidade

O acesso para os 30 inscritos e seus acompanhantes será pela parte frontal do Bumbódromo. O espaço contará com estrutura personalizada, incluindo intérpretes de Libras, rampas de acesso, hidratação e audiodescrição.

Além disso, equipes multiprofissionais darão suporte durante toda a programação, garantindo conforto, inclusão e segurança.

Evento fortalece cultura e economia local

A realização do lançamento reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização da cultura popular. Ao mesmo tempo, o evento promove inclusão social e fortalece iniciativas que movimentam a economia local.

Programação completa

18h – Abertura dos portões

21h – Simone Mendes

22h50 – Boi Caprichoso

00h20 – Boi Garantido

01h50 – Klessinha

Leia mais: