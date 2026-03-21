Luto

Velório do ator ocorre neste sábado (21)

O ator Juca de Oliveira, um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos, em São Paulo, na madrugada deste sábado (21). O artista estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde a última sexta-feira (13).

Internação e estado de saúde

A informação da morte foi confirmada pela assessoria do ator. Em nota enviada à CNN Brasil, a equipe afirma que a internação ocorreu em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Além disso, nos últimos dias, seu estado de saúde era considerado delicado.

A família do ator também agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade.

Velório e sepultamento

O velório de Juca ocorre na tarde deste sábado (21), na Bela Vista, região central de São Paulo, às 11h. Já o sepultamento ocorre na manhã de domingo (22), no Cemitério do Araçá.

Nota oficial na íntegra

“Com pesar, comunicamos o falecimento do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, ocorrido neste madrugada de 21 de março de 2026, aos 91 anos.

Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público.

Ao longo de sua carreira, participou de importantes produções teatrais, muitas delas de sua própria autoria, além de integrar elencos de novelas e programas televisivos de grande alcance nacional. Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira.

Juca de Oliveira estava internado desde a última sexta-feira (13/03), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Nos últimos dias, seu estado de saúde era considerado delicado.

A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade”.

(*) Com informações da CNN Brasil

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