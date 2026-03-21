investigações

Ao longo das investigações, foi constatado que ele já havia abusado sexualmente da mãe da vítima quando esta tinha 15 anos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), prendeu, na sexta-feira (20), um homem de 25 anos investigado por estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de dois anos.

A equipe policial cumpriu mandado de prisão temporária, além de busca e apreensão, após o avanço das investigações.

Denúncia deu início às investigações

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, as diligências começaram após uma denúncia recebida na terça-feira (17/03), que apontava abuso sexual contra a criança.

O crime, no entanto, teria ocorrido no dia 6 de março. A mãe da vítima não procurou a polícia inicialmente devido a ameaças feitas pelo suspeito.

“Na data mencionada, a criança estava com o investigado e, ao retornar para a casa da mãe, apresentou vermelhidão e sangramento na região íntima nos dias seguintes. A partir disso, recebemos a denúncia e fomos apurar”, relatou o delegado.

Exames confirmaram lesões na criança

Durante a apuração, a polícia solicitou exames de conjunção carnal e anal, que confirmaram lesões recentes na região genital da criança.

Além disso, conforme as investigações, a vítima apresentou choro excessivo, abalo emocional e sangramento logo após o ocorrido.

Suspeito teria feito ameaças e tentado apagar provas

Segundo o delegado, o investigado passou a intimidar a mãe da criança por meio de ligações e mensagens, inclusive utilizando diferentes números de telefone.

“Consta ainda que, no dia 16 de março, o homem subtraiu o aparelho celular da genitora da criança e apagou conversas potencialmente relevantes, indicando tentativa de suprimir elementos de prova”, informou o delegado.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito no mesmo dia da denúncia. A Justiça autorizou a medida, que foi cumprida na sexta-feira.

Investigação aponta violência anterior

Após a prisão, os policiais identificaram que o suspeito é primo da mãe da criança. Além disso, surgiram indícios de que ele também teria cometido violência sexual contra ela no passado, quando a vítima tinha cerca de 15 anos.

Segundo a investigação, esse episódio teria resultado na gravidez da criança.

“Apurou-se, ainda, que a genitora vinha sendo submetida a ameaças constantes, o que a impediu de procurar as autoridades anteriormente, tendo formalizado a denúncia somente após a prática violenta contra sua filha”, detalhou Marcelo Lopes.

Vítimas foram encaminhadas para acolhimento

Diante da situação de risco, a Polícia Civil adotou medidas de proteção imediatas.

“Diante do risco concreto e da situação de extrema vulnerabilidade, a Polícia Civil providenciou o encaminhamento da genitora e da criança para uma casa de acolhimento fora do município de Alvarães, garantindo a proteção integral das vítimas”, acrescentou Lopes.

Homem permanece preso e caso segue em investigação

No momento da prisão, o cunhado do suspeito tentou impedir a ação policial e foi autuado por desacato, desobediência e resistência.

O investigado permanece à disposição da Justiça. Enquanto isso, as investigações continuam para apurar também o crime cometido anteriormente contra a mãe da criança.

Leia mais: