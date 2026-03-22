Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0 neste domingo (22), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Reestreia de Cuca marca o jogo
A partida marcou a reestreia do técnico Cuca no comando do Santos, que chegou a 7 pontos na tabela. Esta é a quarta passagem do treinador pela equipe paulista.
No entanto, para o confronto, o técnico não pôde contar com Neymar, que foi poupado para controle de carga. Além disso, o atacante Gabigol, que pertence ao Cruzeiro, também não atuou.
Cruzeiro cria mais, mas para no goleiro
Dentro de campo, o Cruzeiro teve as principais chances da partida. Ainda assim, a equipe mineira não conseguiu balançar as redes, parando nas defesas do goleiro Gabriel Brazão.
Raposa vive início preocupante
Apesar do domínio em campo, o Cruzeiro segue com desempenho preocupante no início do Brasileirão. Em oito jogos, o time ainda não venceu, somando quatro empates e quatro derrotas.
Com apenas quatro pontos, a equipe ocupa a última colocação da tabela.
Novo técnico tenta reação
Por outro lado, a esperança de reação está na chegada do técnico Artur Jorge, anunciado neste domingo, poucas horas antes do confronto contra o Santos.
Próximos jogos
Após a pausa para a Data Fifa, o Cruzeiro volta a campo no dia 1º de abril, quando recebe o Vitória no Mineirão.
Já o Santos enfrenta o Remo no dia 2 de abril, na Vila Belmiro.
(*) Com informações da CNN Brasil
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