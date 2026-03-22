temporada 2026

Equipe amazonense estreia com vitória geral e na categoria no Road to 1000 Milhas 2026

A Just Motors Racing iniciou a temporada 2026 do Road to 1000 Milhas com vitória. Atual campeã, a equipe conquistou o primeiro lugar geral e também na categoria na etapa disputada neste domingo (22/3), no Autódromo Nelson Piquet.

Com o resultado, o time larga na frente na busca pelo bicampeonato e reforça o favoritismo após o título conquistado em 2025.

Desempenho dominante desde a largada

Desde a classificação, a equipe amazonense já demonstrava força. Isso porque garantiu a pole position e largou na primeira fila do grid.

Durante a corrida, a Just Motors Racing manteve consistência e controle estratégico — fatores decisivos em provas de longa duração.

Ainda nas primeiras horas, o piloto Paulo De’Carli destacou o comportamento do carro e projetou o momento-chave da disputa.

“Até agora o carro está se comportando bem. Temos já um desgaste de pneu que era previsto. A partir de agora, a gente deve começar a administrar. As janelas de parada devem acontecer nos próximos minutos e acredito que a última parada será a que vai decidir a corrida”, analisou durante a disputa.

Estratégia define a vitória

A previsão do piloto se confirmou. Com uma estratégia eficiente de pit stops e ritmo competitivo ao longo de toda a prova, a equipe se manteve entre os líderes até assumir a ponta e garantir a vitória.

Ao fim da corrida, Paulinho De’Carli celebrou o resultado e destacou a importância de começar a temporada com um desempenho sólido.

“Começamos o campeonato com o pé direito. Conquistamos primeiro na geral e primeiro na categoria. Agora é focar e se preparar para as próximas corridas com o objetivo do bicampeonato. Quero agradecer a todos que torceram, mandaram mensagens e aos nossos patrocinadores, porque sem eles não estaríamos aqui”, afirmou.

Vitória reforça protagonismo

Além disso, o triunfo em Brasília ganha ainda mais relevância por vir após uma temporada histórica em 2025, quando a equipe conquistou o título do Road to 1000 Milhas, acumulando poles, vitórias e recordes.

Dessa forma, com um projeto consolidado, estratégia bem definida e forte entrosamento entre pilotos e equipe, a Just Motors Racing demonstra que pretende não apenas defender o título, mas elevar seu nível ao longo da temporada.

Apoio e patrocinadores

A equipe conta com o apoio de Grupo Just Motors, Nelson Wilians, Odontomais VIP, Grupo Atem, Nexus, Murb, SGC AM, Portal do Holanda e Yume Travel.

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