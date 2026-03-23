Balé Folclórico do Amazonas

Balé Folclórico do Amazonas apresenta obra inspirada na ancestralidade indígena nesta terça (24), em Manaus.

O Teatro Amazonas recebe, nesta terça-feira (24), às 20h, o espetáculo “Nhê’êng Katu”, apresentado pelo Balé Folclórico do Amazonas (BFA). Com classificação livre e duração de 43 minutos, a obra propõe uma experiência sensorial inspirada na ancestralidade indígena.

A montagem é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma shopingressos.com.br. Os valores são de R$ 10 para plateia e frisas, enquanto os demais lugares têm entrada gratuita.

Obra mergulha na cosmovisão indígena

“Nhê’êng Katu”, expressão que significa “palavra verdadeira” ou “palavra sagrada”, é um espetáculo inspirado nos ritos e na cosmovisão da etnia Dessana.

A montagem utiliza o corpo, o som e o silêncio como elementos centrais para criar uma atmosfera que remete ao tempo mítico e à presença dos ancestrais.

Além disso, por meio da dança, o espetáculo valoriza a tradição oral, os cantos xamânicos e os saberes transmitidos entre gerações. Dessa forma, reforça a identidade, a resistência e a continuidade cultural dos povos originários da Amazônia.

Música e elementos cênicos criam experiência imersiva

A trilha sonora reúne cantos indígenas e composições contemporâneas que dialogam com a espiritualidade e os rituais tradicionais. Entre os destaques estão obras de Marlui Miranda, além de cantos dos povos Huni Kuin e Tupi-Guarani.

No repertório, aparecem “Kworo Kango”, “Velho Pajé”, cantos sagrados do Nixi Pae e composições que utilizam instrumentos como flautas indígenas, tambores e chocalhos.

Com isso, o espetáculo constrói uma atmosfera imersiva, conectando o público à dimensão espiritual da obra.

Corpo em cena expressa memória e identidade

No palco, o corpo assume papel central e se transforma em linguagem viva. A performance expressa histórias, memórias e saberes ancestrais, conduzindo o público por uma narrativa sensível e potente.

Assim, “Nhê’êng Katu” promete emocionar ao transformar o espaço cênico em um território de encontro entre tradição, arte e espiritualidade.

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