Oportunidade

Evento da Prefeitura reúne empresas e candidatos na zona Norte e facilita acesso ao mercado de trabalho.

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) realiza nesta sexta-feira (27) a 3ª edição do Megafeirão de Empregabilidade. O evento acontece das 8h às 14h, na Central do Empreendedor, no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

Oportunidades para diferentes perfis

A iniciativa reúne mais de duas mil vagas de emprego em diversos setores do mercado. As oportunidades atendem desde quem busca o primeiro emprego até jovens aprendizes e profissionais com experiência.

O objetivo é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, conectando candidatos diretamente às empresas contratantes por meio do Sine Manaus.

Processos seletivos no local

Durante o evento, os candidatos poderão participar de entrevistas presenciais e também receber encaminhamentos para processos seletivos em datas posteriores.

Segundo o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, o megafeirão facilita o acesso às vagas e reduz a burocracia no processo de contratação.

Parceria entre setor público e privado

A ação também conta com a participação de empresas privadas. A representante de Recursos Humanos do grupo Nova Era, Eduarda Rocha, destacou a importância da iniciativa para a geração de emprego e renda.

Segundo ela, a participação no evento reforça o compromisso com o desenvolvimento social e econômico da capital.

Sine Manaus é referência nacional

O Sine Manaus se destaca nacionalmente como um dos serviços mais eficientes do país na intermediação de empregos. De acordo com dados da Rede Sine, o órgão apresenta alta taxa de encaminhamento e já contribuiu para a contratação de milhares de trabalhadores.

O desempenho consolida Manaus como referência em políticas públicas de geração de emprego e renda.

Como participar do Megafeirão

Os interessados devem comparecer ao local dentro do horário do evento, levando documentos pessoais e currículo atualizado. No local, será possível se candidatar a diversas vagas e participar de mais de uma seleção.

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