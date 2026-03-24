Habitação

Conselho do FGTS aprova novas faixas de renda e eleva valores de imóveis; medida amplia acesso ao financiamento habitacional

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira (24), o aumento do limite de renda de todas as faixas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Além disso, o colegiado elevou o teto do valor dos imóveis nas faixas 3 e 4 do programa.

De acordo com a decisão, a faixa 1 passa a atender famílias com renda de até R$ 3.200 mensais, um aumento de 12%. Assim, mesmo com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.621, a faixa se mantém próxima a dois salários mínimos. Na prática, famílias com renda de cerca de R$ 2.900, antes enquadradas na faixa 2, passam agora para a faixa 1. Com isso, terão acesso a juros mais baixos.

Novas faixas de renda do MCMV

As demais faixas também foram reajustadas.

A faixa 2 sobe de R$ 4.700 para R$ 5 mil.

A faixa 3 passa de R$ 8.600 para R$ 9.600.

Já a faixa 4 aumenta de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

Impacto para as famílias

Com a atualização, ao menos 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas com a redução nas taxas de juros do financiamento habitacional. Além disso, cerca de 31,3 mil famílias serão incluídas na faixa 3. Outras 8,2 mil famílias da classe média passam a acessar o programa pela faixa 4.

“O que significa isso? A possibilidade de mais famílias – conforme foi a sua determinação, presidente – terem acesso ao sonho da casa própria”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho, de Santarém, no Pará, ao anunciar a decisão durante evento de entrega de 2.215 moradias do MCMV. A cerimônia teve transmissão simultânea de Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dos municípios de Dias D’Ávila (BA), Rio Largo (AL) e São Brás (AL).

Exemplo prático de redução de juros

A medida também traz efeitos diretos no bolso. Por exemplo, uma família de Belém com renda mensal de R$ 4.900 migrará da faixa 3 para a faixa 2. Dessa forma, a taxa de juros cairá de 7,66% para 6,5% ao ano. Ao mesmo tempo, a capacidade de financiamento aumentará de R$ 178 mil para R$ 202 mil.

Novo teto dos imóveis

O teto do valor dos imóveis também foi ampliado.

Na faixa 3, sobe de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

Na faixa 4, passa de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

Já os valores máximos das faixas 1 e 2 haviam sido aprovados em 2025 e entraram em vigor em janeiro.

(*) Com informações do Governo Federal/Ministério das Cidades