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A vítima relatou que em outras ocasiões o autor a despertou e praticou o ato sexual sem o seu consentimento.

Um homem de 41 anos foi preso, nesta terça-feira (24), suspeito de agredir e estuprar a ex-companheira, de 21 anos. O crime foi praticado no bairro Distrito Industrial 1, zona Leste de Manaus.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, titular da DECCM Norte/Leste, as diligências iniciaram após a mulher denunciar os crimes. Ela relatou que no dia 15 de março deste ano, foi para um bar juntamente com o autor depois do seu expediente de trabalho.

“Ao chegarem no estabelecimento, ambos iniciaram uma discussão motivada pela recusa da publicação de uma foto por parte dela. Apesar de a vítima ter cedido ao pedido do ex-companheiro, as acusações de infidelidade persistiram dentro do veículo após saírem do local”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, ainda com o carro em movimento, o agressor a golpeou na boca, resultando em uma laceração no lábio e em sangramento.

“A vítima relatou, ainda, que por volta das 4h da madrugada do dia seguinte, o agressor a acordou e consumou o crime de estupro, tendo em vista que ela recusou manter relações sexuais com ele naquele momento”, detalhou Nathalia Oliveira.

A delegada informou, ainda, que a vítima não ofereceu resistência por receio de sofrer violência física; durante o ato se queixou de dores, que foram ignoradas por ele. A mulher ressaltou que já houve episódios anteriores em que o autor a despertou e praticou o ato sexual sem o seu consentimento.

Após as agressões, a mulher decidiu se separar do homem e morar na residência de uma amiga. Por não aceitar o término, ele foi até o local alegando que estava “agindo de forma desequilibrada” e também compareceu a outros endereços de amigos da vítima.

Foi representada à Justiça pela prisão preventiva do autor e a ordem judicial foi devidamente decretada e cumprida. O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e estupro e ficará à disposição do Poder Judiciário.

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