Pauini

Polícia Civil e Militar cumprem mandado de prisão por tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes.

Pauini (AM) – Um homem de 31 anos foi preso após tentar atacar policiais durante a Operação Retorno, deflagrada na segunda-feira (23/03) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A prisão ocorreu na residência do suspeito, no bairro Pantanal, e aconteceu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão por tráfico de drogas.

Prisão e flagrante

De acordo com o delegado Renan Boina, o caso chegou às autoridades por meio de denúncias anônimas e coleta de provas da prática criminosa.

“Fomos até a casa dele e encontramos diversas porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie e embalagens para entorpecentes, resultando em sua autuação em flagrante”, detalhou.

Durante a abordagem, o suspeito, armado com uma faca, tentou atacar os policiais, mas foi contido com segurança.

Materiais apreendidos e investigação

Além dos entorpecentes encontrados na residência, durante as buscas foi localizado material para embalagem na casa da companheira do autor, que conseguiu fugir antes da chegada da polícia. As investigações continuam para apurar a participação dela nos crimes.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde passaram a ser realizados todos os procedimentos cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

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