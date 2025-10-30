Crime

Operação da Polícia Civil e Polícia Federal combate pornografia infantil em Manaus

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em cooperação com a Polícia Federal (PF), cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar contra um homem de 25 anos, investigado por armazenar mais de 737 arquivos contendo material pornográfico de crianças e adolescentes. A prisão ocorreu no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

Conforme a delegada Mayara Magna, as investigações tiveram início em maio de 2025, após informações de inteligência policial repassadas pela Polícia Federal. “As investigações começaram em maio deste ano, após informações de inteligência policial sobre o upload de mais de 737 imagens que foram obtidas pelo suspeito em apenas 10 dias”, explicou a delegada.

Foi identificado que o suspeito armazenava os arquivos em um serviço de nuvem, permitindo acesso e compartilhamento em qualquer dispositivo conectado à internet. “As imagens se tratam de crianças das mais diversas idades, e estavam no Google Drive do suspeito. Foram apreendidos celulares, HD externo e dois pen drives que serão periciados”, afirmou a autoridade policial.

Mandado de prisão e procedimentos

Com base nas provas, a Justiça deferiu o mandado de prisão temporária, cumprido na residência do investigado, com apreensão de um celular. O homem responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e ficará à disposição da Justiça durante a audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em proteger crianças e adolescentes contra crimes sexuais e exploração. A instituição orienta a população a denunciar qualquer suspeita de abuso por meio dos canais oficiais.

