País e Mundo

Militares atuaram em estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais

O Exército Brasileiro tem intensificado o apoio a moradores afetados por desastres causados por fortes chuvas em várias regiões do país. Nos últimos meses, militares atuaram em estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ajudando em resgates, entrega de doações, limpeza de áreas e suporte logístico.

No início de março, equipes também foram enviadas para a cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, após temporais atingirem a região. Militares da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Macaé, e da 2ª Companhia de Infantaria, de Campos dos Goytacazes, participaram do transporte e da distribuição de alimentos e outros itens essenciais, tanto em Rio das Ostras quanto no distrito de Sana, em Macaé.

Como forma de agradecimento, a Câmara Municipal de Rio das Ostras homenageou os militares com uma Moção de Aplauso, reconhecendo a importância do trabalho prestado à população em um momento difícil.

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