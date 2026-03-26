Polícia

Ação da PC-AM em parceria com a Polícia Civil do Paraná cumpriu mandado de busca contra menor de 14 anos por apologia ao crime e armazenamento de material ilícito.

Manaus (AM) – Uma adolescente de 14 anos foi apreendida, nesta quarta-feira (25), por ato infracional análogo aos crimes de apologia ao crime em ambiente virtual e por adquirir, possuir ou armazenar registro de pornografia envolvendo criança ou adolescente. A ação foi realizada, em Manaus, pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em desdobramento da parceria com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

De acordo com o delegado Luiz Rocha, as diligências iniciaram a partir de informações oriundas de investigação conduzida pela PCPR, que possibilitaram a identificação de interação entre a adolescente e um investigado no Inquérito Policial (IP) instaurado no Paraná.

“Ambos são apontados como autores de aliciamento, coercibilidade psicológica e promoção de automutilação, bem como, compartilhamento, armazenamento e produção de material de abuso sexual de crianças e adolescentes”, disse o delegado.

Segundo o delegado, diante das informações repassadas pela PCPR, foi possível identificar e localizar a adolescente, ato contínuo, a representação pela busca e apreensão no endereço da adolescente.

O cumprimento do mandado de busca teve como objetivo a apreensão de dispositivos eletrônicos e mídias digitais, bem como a coleta de elementos de prova que subsidiem a continuidade das investigações no nosso estado.

“Durante o cumprimento da ordem judicial, foi apreendido o aparelho celular utilizado pela menor que será submetido à perícia técnica especializada, com a devida preservação da cadeia de custódia”, explicou o delegado.

Ainda conforme o delegado, as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos, reafirmando o compromisso da PC-AM com a proteção de crianças e adolescentes.ndo pais e responsáveis sobre o monitoramento das atividades de menores na internet.

Leia mais:

Homem é preso por armazenar pornografia infantil em tablet