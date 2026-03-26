Polícia

Homem foi flagrado no momento em que recebia documentos em nome de outras pessoas

Um venezuelano não identificado foi preso na terça-feira (24/03) depois de receber passaportes falsos enviados da Colômbia para Manaus. O homem foi abordado no momento em que recebia os documentos em nome de terceiros em uma empresa de logística.

Assim que o pacote chegou, o investigado foi abordado e os agentes confirmaram que os passaportes venezuelanos eram falsos e já estavam com carimbos de controle migratório.

Após a abordagem, os policiais foram até a casa do suspeito, onde encontraram um carimbo de controle migratório, o que reforçou a suspeita de que os documentos estavam sendo usados para facilitar a entrada irregular de pessoas em outros países.

O homem deve responder pelos crimes de falsidade ideológica e também por envolvimento na promoção de migração ilegal. O caso deve ser investigado pela polícia para identificar se há outras pessoas envolvidas no esquema.

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