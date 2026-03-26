Atendimento emergencial

Cerca de 150 pessoas receberam apoio com abrigo, alimentos e kits básicos

A Prefeitura de Manaus mobilizou equipes para atender famílias que tiveram casas alagadas após a forte chuva que atingiu a cidade, considerada a mais intensa desde 2020. A ação se concentrou principalmente no bairro União da Vitória, na zona Oeste, e na comunidade Santa Marta, na Colônia Terra Nova.

Ao todo, cerca de 150 pessoas foram afetadas. No União da Vitória, 17 famílias receberam atendimento, enquanto outras 19 foram assistidas na comunidade Santa Marta. Muitas delas precisaram deixar suas casas após a água invadir os imóveis durante o temporal.

Os trabalhos começaram ainda na quarta-feira (25/03) e seguiram pela madrugada de quinta-feira (26), com a entrega de cestas básicas, água, kits de higiene, colchões e lençóis. As equipes também iniciaram o cadastro das famílias para o Auxílio-Aluguel, conforme avaliação social.

Desde as primeiras horas da chuva, equipes do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Defesa Civil e outras secretarias atuaram sem interrupção no monitoramento e atendimento das ocorrências.

Um levantamento inicial aponta que 114 ocorrências foram registradas, com cerca de 40 atendimentos realizados. A região mais atingida foi o União da Vitória, onde cerca de 30 ruas ficaram alagadas após o transbordamento de um igarapé.

As escolas da rede municipal foram abertas para servir como abrigos provisórios, oferecendo segurança para as famílias que precisaram sair de casa às pressas.

A prefeitura informou que as equipes seguem mobilizadas 24 horas por dia e orienta que, em caso de emergência, a população acione a Defesa Civil pelo número 199.

Leia mais

VÍDEO: Avenida Brasil vira ‘rio’ durante forte temporal em Manaus

VÍDEO: Redemoinho é registrado no Porto do São Raimundo durante temporal